سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الإسرائيلى يخرق السياج الأمنى على الحدود مع لبنان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:36 م
الجيش الإسرائيلى يخرق السياج الأمنى على الحدود مع لبنان الجيش الإسرائيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم الجيش الإسرائيلى بأشغال مكثفة على حدود لبنان، حيث أقدم اليوم الثلاثاء، على خرق السياج التقنى واقتلاع أشجار فى الجانب اللبنانى، وسط استنفار الجيش و"اليونيفيل".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن القوات الإسرائيلية اخترقت السياج التقنى قرب منطقة العباد في بلدة حولا عند حدود لبنان الجنوبية، بجرافات اقتلعت عشرات الأشجار الحرجية، وسط حراسة مشددة من الدبابات وعشرات الجنود الإسرائيليين، في ظل استنفار للجيش اللبناني وقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان.

وسجل الجيش اللبناني اعتراضه على هذه الأعمال، وأبلغ قوات "اليونيفيل" التي بدورها أبلغت الجانب الإسرائيلي، حيث توقفت الأعمال حاليا، فيما بقيت الآليات التابعة للقوات الإسرائيلية متوقفة في مكانها، وقد حضرت إلى المكان لجنة من فريق الارتباط في "اليونيفيل" لوضع نقاط يسمح العمل بموجبها.

وفي بلدة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال الحفريات في محاذاة السياج التقني الفاصل قبالة محلة المنارة، بمؤازرة سيارتين عسكريتين.
كذلك، استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني قبالة منتزهات الوزاني بواسطة جرافتين وشاحنتين.

ويعمل الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، على تكثيف أعماله على طول حدود لبنان الجنوبية، لا سيما بعدما أعلن عن اكتشاف وتدمير أنفاق لـ "حزب الله".

 

إسرائيل

الجيش الإسرائيلى

لبنان

الحدود اللبنانية الإسرائيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسرائيل على صفيح ساخن خشية غضب جديد ليهود الفلاشا.. الإثيوبيون يهددون بمظاهرات جديدة للمطالبة بالقبض على الجندى المتورط فى قتل "تيكا".. تأهب فى شرطة تل أبيب.. وتخوفات من وقوع تذمر داخل الجيش الإسرائيلى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:00 م

خوفا من تذمر الأثيوبين بالجيش الإسرائيلى.. قائد عسكرى: احتضنوا الجنود

الأحد، 07 يوليه 2019 02:47 م

الجيش الإسرائيلى يجدد أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:24 ص

الجيش الإسرائيلى ينفذ 51 مناورة عسكرية منذ بداية العام الجارى

السبت، 22 يونيو 2019 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة