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البيت الأبيض يعلق على جدرانه صورة جديدة تجمع ترامب وكيم جونج أون

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:41 م
البيت الأبيض يعلق على جدرانه صورة جديدة تجمع ترامب وكيم جونج أون ترامب وكيم
أ ش أ

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علق مسؤولو البيت الأبيض صورة جديدة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال لقائهما التاريخي في المنطقة العسكرية منزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية، وذلك ضمن 4 صور جديدة تم تعليقها في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الصورة تُظهر ترامب وكيم وهما ينظران للأسفل بينما يقفان في المنطقة منزوعة السلاح والتي اُعتبرت خطوة تاريخية من قبل ترامب عندما أقدم الشهر الماضي على أن يصبح أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك اللقاء هو الثالث الذي يجمع ترامب وكيم بعد لقائهما في سنغافورة خلال يونيو 2018 ثم في فنزويلا في نهاية فبراير الماضي.
وحملت الصور الثانية لقطات لترامب مع الملكة إليزابيث والأمير تشارلز أثناء حضور احتفالية الذكرى 75 للإنزال البحري لقوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.
بينما ظهر في الصورة الثالثة ترامب يقف مع جنود أمريكيين وكوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح، أما الصورة الرابعة فتُظهر ترامب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة نورماندي أثناء مشاهدتهما مناورات جوية.


دونالد ترامب

كيم جونج أون

البيت الأبيض

أمريكا وكوريا الشمالية

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