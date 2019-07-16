الأردن يعين سفيرا جديدا له فى قطر بعد عامين على خفض مستوى العلاقات

رويترز

عيّن الأردن، سفيرا جديدا له في قطر، اليوم الثلاثاء، بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع الدول العربية التى قطعت العلاقات مع الدوحة.

وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو 2017 بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر لدعمها للإرهاب.

وجاء في مرسوم ملكي أن زيد اللوزي، أمين عام وزارة الخارجية، اختير سفيرا جديدا للأردن في قطر.

وأضافت الحكومة أنها وافقت أيضا على ترشيح قطر للشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا لها في عمان.

ونفى مسؤولون أردنيون أن من شأن هذا الإجراء أن يضر بالعلاقات مع السعودية، لكن دبلوماسيين قالوا إن توقيت هذا الإجراء ربما يعكس تباين الآراء إزاء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي.