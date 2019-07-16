اعرف نصائح "التضامن" لمرضى الفشل الكلوى من حجاج الجمعيات × 11 معلومة

كتب مدحت وهبة

تواصل المؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، إصدار النشرات التوعوية الصحية الحجاج الجمعيات خاصة من أصحاب المرض مثل الفشل الكلوى حفاظا على صحتهم .

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن نصائح وزارة التضامن لحجاج الجمعيات من المرضى فى نقاط محددة .

1-تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس الحارقة لأن هذا يزيد من نسبة التعرق ومع التعرق يخسر الجسم كميات كبيرة من الأملاح والسوائل، وبالتالي يُعرض الحاج للجفاف والجفاف يؤدي إلى قصور كُلوي فوق القصور الموجود أصلًا.

2-اذا كان لابد من التعرض لأشعة الشمس فيجب إستعمال المظلة لتقليل التعرق مع شرب الكميات المناسبة من السوائل.

3-تجنب الإجهاد قدر المُستطاع لأن قصور الكلى الحاد مع قصور الكلى المزمن الموجود أصلًا قد يجعل الحاج غير قادرا على إكمال المناسك وقد يحتاج للدخول للمستشفى لعمل اللازم.

4-تجنب الازدحام قدر المستطاع بمحاولة أداء المناسك في غير أوقات الذروة وذلك لأن مريض الكلى ذو مناعة أضعف من الأصحاء، وبالتالي فإن نسبة إصابتهم بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية لا شك عالية.

5-تجنب الإصابة بالنزلات المعوية وذلك بالابتعاد عن مسبباتها لذا تناول الغذاء الصحي والخضروات والفواكه الطازجة.

6-لا تأكل اللحوم بعد ساعتين من طهيها وكذلك السلطات المكشوفة فكل النزلات المعوية تُسبب القيء والإسهال، وبالتالي الجفاف ومنه إلى القصور الكُلوي الحاد.

7-يجب التأكد من أخذ كفايتك من الأدوية التي ستتناولها أثناء فترة الحج كاملة.

8-تجنب تناول عقاري البروفين والفولتارين الشائع توزيعهما على الحجاج من خلال الحملات الصحية المنتشرة في أماكن أداء المناسك كمسكنات للألم، لأنها قد تُسبب قصور كُلوي حاد ونسبة الإصابة تزيد مع مرضى الكلى من الأساس.

9-وبالنسبة للنصائح الطبية لمرضى الكلى الذين يُجرون جلسات الغسيل ، فلابد من أخذ تقرير طبي من الطبيب المُعالج بالحالة المرضية عامة وكذلك تقرير بآخر ثلاث وصفات لغسيل الكلى.

10-القيام بغسيل الكلى في نفس يوم السفر أو في اليوم الذي يسبقه على أقصى تقدير لإتاحة الفرصة الزمنية للمريض في السفر والاستقرار في مكان الإقامة ثم الذهاب للمستشفى لإتمام جلسات الغسيل الدموي.

11-بعد وصوله يتجه إلى المستشفيات التي توفر خدمة الغسيل الكُلوي ومنها مستشفى النور التخصصي في المشاعر المقدسة .