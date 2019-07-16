سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد أسير فلسطينى فى العزل الانفرادى بسجن إسرائيلى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:34 ص
استشهاد أسير فلسطينى فى العزل الانفرادى بسجن إسرائيلى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدرى أبو بكر، اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير نصار طقاطقة فى العشرينات من العمر، فى العزل الانفرادى بسجن "نيتسان" الإسرائيلى فى منطقة الرملة بأراضى عام 1948.

وأوضح أبو بكر فى تصريح له اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه فى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادى فى "نيتسان"، واستشهد هناك.

فى سياق آخر، وفى الخليل جنوب الضفة الغربية، استشهد الطفل الفلسطينى طارق ذبانية (٧ سنوات) من ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته البليغة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلى.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الطفل كان يقود دراجة هوائية بأحد الشوارع بالقرب مستوطنة " ادوره" غرب الخليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية حيث أعلن عن استشهاده ليلة أمس الاثنين.

 


قوات الاحتلال

استشهاد اسير

نصار طقاطقه

الاسرى الفلسطينيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة