استخراج جزء من أنبوب شق حنجرى سقطت فى رئة سيدة بصدر المحلة

الغربية - مصطفى عادل

نجح الدكتور رضا دياب، أخصائى جراحة الصدر بمستشفى صدر المحلة، والدكتور محمد رضا اخصائى الجراحة، بإشراف الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، فى استخراج جزء حديدى من أنبوب شق حنجرى سقط فى الرئة اليسرى لمريضة بعد فترة من تركيب الأنبوب الشق الحنجرى لها.

كانت المريضة وتدعى صبحيه. م 56 سنة، قد دخلت لمستشفى صدر المحلة، تعانى من ضيق بالتنفس، لتركيب انبوب شق حنجرى، بواسطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة، وبعد فترة انزلق جزء حديدى من الانبوب، واستقر فى الرئة اليسرى للمريضة.

وعلى الفور قام الدكتور رضا دياب أخصائى جراحة الصدر بالمستشفى، والدكتور محمد انور اخصائى الجراحة، بإشراف الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، بإدخال المريضة لغرفة العمليات واستخراج الانبوب باستخدام المنظار.