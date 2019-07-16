سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

استخراج جزء من أنبوب شق حنجرى سقطت فى رئة سيدة بصدر المحلة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:32 م
استخراج جزء من أنبوب شق حنجرى سقطت فى رئة سيدة بصدر المحلة استخراج الأنبوب
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح الدكتور رضا دياب، أخصائى جراحة الصدر بمستشفى صدر المحلة، والدكتور محمد رضا اخصائى الجراحة، بإشراف الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، فى استخراج جزء حديدى من أنبوب شق حنجرى سقط فى الرئة اليسرى لمريضة بعد فترة من تركيب الأنبوب الشق الحنجرى لها.

كانت المريضة وتدعى صبحيه. م 56 سنة، قد دخلت لمستشفى صدر المحلة، تعانى من ضيق بالتنفس،  لتركيب انبوب شق حنجرى، بواسطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة، وبعد فترة انزلق جزء حديدى من الانبوب، واستقر فى الرئة اليسرى للمريضة.

وعلى الفور قام الدكتور رضا دياب أخصائى جراحة الصدر بالمستشفى، والدكتور محمد انور اخصائى الجراحة، بإشراف الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، بإدخال المريضة لغرفة العمليات واستخراج الانبوب باستخدام المنظار.

 

 

 

 


محافظه الغربيه

مستشفى صدر المحله

المحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة