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إصابة 3 أشخاص فى حوادث انقلاب دراجات نارية متفرقة بالخارجة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:50 م
إصابة 3 أشخاص فى حوادث انقلاب دراجات نارية متفرقة بالخارجة إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حوادث انقلاب وتصادم دراجات نارية بواحة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة محمد هاشم عبد الفتاح، ٢١ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، فى انقلاب دراجة نارية بجوار نادى الشرطة بمدينة الخارجة، فاطمة حمادة محمد ١٨ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج فى انقلاب دراجة نارية بحى ٢٥ يناير غرب مدينة الخارجة، محمود محمد حسن 19 سنة، بكسر فى قاع الجمجمة فى حادث تصادم دراجة نارية، بمنطقة ميدان عبد الهادى شارع النبوى المهندس بمدينة الخارجة، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

تحررت المحاضر اللازمة للحوادث، وأُخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


حوادث الوادى الجديد

مديريه امن الوادى الجديد

قسم شرطة الخارجة

حوادث سير

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