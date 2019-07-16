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إسرائيل تعرض طابع بريد بصورة "السادات" عن اتفاقية السلام بـ35 ألف دولار

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:17 م
إسرائيل تعرض طابع بريد بصورة "السادات" عن اتفاقية السلام بـ35 ألف دولار معاهدة السلام
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه طرح بأحد المزادات طابع بريدى للبيع بمناسبة مرور 40 عاماً على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، حيث وضعت صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو يصافح مناحم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق على طابع البريد.

طابع بريد
طابع بريد

وقالت الصحيفة إن الطابع النادر يبلغ قيمته 35 ألف دولار، حيث ترجع قصة الطابع عندما قرر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق توثيق هذه اللحظة التاريخية لمصافحة "السادات" لناحم بيجين، فى منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979.

وأضافت الصحيفة أنه تم توزيع طابع بريدى فى إسرائيل تخليداً لهذه الذكرى، مشيرة إلا أنه لم تتبق سوى هذه النسخة لذا عرضت للبيع بمبلغ يقدر بـ35 ألف دولار.


اسرائيل

تل ابيب

طابع بريد

معاهدة السلام

السادات

بيجين

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