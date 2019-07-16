أمريكا: شراء تركيا منظومة دفاعية روسية قرار "مخيب للآمال"

رويترز

وصف مارك إسبر مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوى الروسية إس-400 بأنه "مخيب للآمال"، فى تصريحات تكسر أياما من الصمت من جانب الإدارة بشأن الإجراء الذى اتخذته تركيا شريكة الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى.

وقال إسبر وزير الجيش في شهادة اليوم الثلاثاء أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "لقد كانوا حليفا قويا للغاية منذ فترة طويلة في حلف الأطلسى، لكن قرارهم بخصوص إس-400 قرار خاطئ ومخيب للآمال".

وعاد إسبر إلى منصب وزير الجيش بعد تنحيه عن منصب القائم بأعمال وزير الدفاع بينما يناقش مجلس الشيوخ ترشيحه.