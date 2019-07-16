أمريكا تدرج قياديا بجماعة تابعة للقاعدة فى مالى على قائمة الإرهاب

رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أضافت عضوا بارزا فى فرع تنظيم القاعدة فى مالى إلى قائمة الإرهاب العالمى اليوم الثلاثاء، متهمة إياه بالمشاركة فى هجمات لزعزعة الاستقرار فى البلد الواقع فى غرب أفريقيا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إنها صنفت با أغ موسى القيادى بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين إرهابيا عالميا وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغى تجميد أصولهم فى الولايات المتحدة.

وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة في بيان "تستهدف الوزارة قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد".

وأضاف "يساهم با أغ موسى، نظرا لكونه قياديا في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة".