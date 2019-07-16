أغرب القضايا فى أبو ظبى.. محاكمة خليجى شتم زوجته عبر "الواتساب"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قضية اتهام خليجي بشتم زوجته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لتقديم دفاع المتهم.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، أنكر المتهم ما نسب إليه، ودفع بكيدية دعوى زوجته ضده، ومشيراً إلى أن العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة إلا أن هناك خلافات حادة بينهما، ودعاوى قضائية أخرى تطالبه فيها الزوجة بالطلاق ونفقة وحضانة أولادهما.

وطالب القاضي الزوج الماثل أمامه بمحاولة تسوية الخلاف محل الاتهام مع الزوجة، إلا أن الزوج أكد أنه لا مجال لتسوية الخلافات معها، نظراً للخلافات العديدة الناشبة بينهما.

ومن جانبه طالب المحامي الموكل للدفاع عن المتهم ببراءته، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت غيابياً بحبس الزوج شهرين مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، ملتمساً أجلاً لتقديم الدفاع.