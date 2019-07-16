سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يناقش مع وزير خارجية فنلندا سبل دعم العملية الانتقالية فى السودان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:23 م
أبو الغيط يناقش مع وزير خارجية فنلندا سبل دعم العملية الانتقالية فى السودان أبو الغيط
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، آخر تطورات الأوضاع فى السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسى فى البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة فى المنطقة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أطلع الوزير الفنلندي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى ويقوم حالياً بجولة إقليمية نيابة عن دول الاتحاد متابعة للأوضاع فى السودان، على مجمل الجهود التى تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها ومرافقة الأطراف السودانية فى مسيرة التوصل إلى توافق وطنى عريض يفضى إلى الاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمى والمنضبط للسلطة فى البلاد.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الدعم الإقليمى والدولى للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التى يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبى تطلعات كافة أطياف ومكونات الشعب السوداني، بما فى ذلك عبر الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية له، وتطبيع علاقته بمؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إعفائه من أعباء ديونه الخارجية.

وأضاف المصدر المسئول أن أبو الغيط والوزير الفنلندى ناقشا أيضاً مجمل الأوضاع فى الشرق الأوسط، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وسبل الدفع بالجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، والحاجة إلى التصدى للتدخلات الإقليمية فى الشئون الداخلية للدول العربية، والارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.

 


فنلندا

وزير خارجيه فنلندا

الجامعه العربيه

ابو الغيط

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة