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6 طرق للحفاظ علي صحة الجهاز التنفسى ووقايته من الأمراض

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:36 م
6 طرق للحفاظ علي صحة الجهاز التنفسى ووقايته من الأمراض الجهاز التنفسى -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نتيجة انتشار العدوى والفيروسات فى فصل الصيف يتأثر الجهاز التنفسى ويتعرض لمشاكل صحية عديدة ابرزها الربو والحساسية والالتهاب الرئوى، لذلك ذكر موقع healthline بعض النصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسى وحمايته من الأمراض والفيروسات وهى

1: يجب الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجهاز التنفسى وخصوصا التى تحتوى على فيتامين سى لأنها تحارب الفيروسات والعدوى.

التنفس
التنفس

 

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا وخصوصا تمارين التنفس التى تعمل على تنشيط الرئتين ووقايتهم من الأمراض.

3:ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وذلك لوقايتها من الفيروسات والعدوى، مع وضع قمامة على الفم فى حالة الخروج من المنزل.

4: تجنب التدخين، فهو من ابرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب الاختناق والأمراض السرطانية.

الجهاز التنفسى
الجهاز التنفسى

 

5:الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة، فقد تحتوى على فيروسات وعدوى تؤثرعلى صحة الجسم والجهاز التنفسى وتعرضك لأمراض خطيرة.

6:عدم استخدام أوتبادل الأدوات الشخصية من شخص لأخروذلك لتجنب العدوى والأمراض.

 

 


الجهاز التنفسى

التنفس

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الرئة

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