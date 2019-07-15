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وكيل تموين المنيا يكشف حقيقة خلط أطنان من القمح بالتراب بإحدى الشون

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:36 م
وكيل تموين المنيا يكشف حقيقة خلط أطنان من القمح بالتراب بإحدى الشون الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا : فريق المحافظات

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أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه لا صحة لما تم تداوله لاحد الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لخلط كميات كبيرة من الدقيق بالتراب داخل شونة " بردنوها " التابعة لمركز مطاى شمال المحافظة.

وقال يوسف لـ" اليوم السابع"، إن المديرية قامت بتسليم المطاحن جميع الكميات الخاصة بالشونة، وتم الانتهاء من الأقماح بالشونه منذ أكثر من أسبوع، وباقى بالشونه 53 طن و725 كيلو جرام درجة 2205 فقط، لانه تم كمية الاقماح التى تم استلامها من بداية الموسم بلغ 6262 طن و985 كيلو جرام، وما تم تسليمه للمطاحن التموينيه على مستوى المحافظات، هو 6209 طن و460 كيلو جرام، والباقى لا يتم تسليمه إلا بعد الغربلة ونظافة الكمية.
 
 أشار وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أنه تم تحرير محضر لأمين الشونه المذكورة تحت رقم 5948 جنح مطاي اليوم الاثنين، لعدم اتباعه التعليمات والتأخير فى الانتهاء من الغربله للكمية المتبقية التى تقدر بنحو 53 طن، إذ من المتبع أن يتم غربلة الكميات الأخيرة بشكل جيد حتى توافق المطاحن على استلامها.
 

 


تموين المنيا

الاقماح

صوامع المنيا

بردنوها

مطاي

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