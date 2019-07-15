وكيل "تعليم الفيوم" يتابع تدريب برنامج مهارات اللغة العربية للابتدائية

الفيوم رباب الجالى

تابع محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم فعاليات تدريب البرنامج العلاجى لمهارات اللغة العربية للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بمدرسة إبشواى الثانوية المشتركة وإدارة إبشواى التعليمية.

ولفت عب إلى أن البرنامج يستهدف معلمى ومعلمات الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية بإدارة إبشواى التعليمية، تم تقسيمهم على 4 قاعات تدريبية.

وتحاور عبد الله التدريب مع المعلمين أثناء التدريب، حول أهداف التدريب والبرنامج التدريبى وتطبيق ما يتم التدريب عليه بالفصول الدراسية.

وأكد وكيل تعليم الفيوم، أن البرنامج يهدف إلى التعرف على أهداف ومكونات دليل البرنامج العلاجى، وعرض استرايجيات تدريس مهارات اللغة العربية "الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة" المتضمنة فى الأدلة الإرشادية، وتحليل دروس الأدلة الإرشادية وكيفية بنائها وآليات تدريسها، وتنفيذ وممارسة دروس الأدلة الإرشادية للتمكن من تدريسها للتلاميذ، وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لتحسين أداء المعلمين فى تنفيذ دروس الأدلة الإرشادية، وتعرف الاختبار التشخيصى ومكونات وآليات تطبيقه، وتحسين القراءة والكتابة والفهم لدى التلاميذ فى الصفوف العليا.