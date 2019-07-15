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هيلارى كلينتون تدافع عن نائبات بالحزب الديمقراطى بعد هجوم ترامب عليهن

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:43 م
هيلارى كلينتون تدافع عن نائبات بالحزب الديمقراطى بعد هجوم ترامب عليهن هيلارى كلينتون
واشنطن(أ ش أ)

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علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون على دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب النائبات المنتميات للحزب الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى من أصول أجنبية إلى العودة إلى بلادهن الأصلية، مؤكدة "أنهن ينتمين للولايات المتحدة".

ودافعت كلينتون - عبر تغريدة نشرتها على مدونة التدوين المصغر "تويتر"، ونقلتها صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية - قائلة مخاطبة ترامب: "أنت محق بشأن شىء واحد فقط وهو إن حكومات (بلادهن الأصلية) تتسم بالكارثية الكاملة والتامة".

وكان ترامب قد دعا - فى تغريدة له عبر "تويتر"، الليلة الماضية - "النائبات الديمقراطيات التقدميات إلى العودة إلى بلادهن الأصلية والمساعدة فى إصلاح الأماكن المُحطمة بالكامل التى انحدروا منها حيث تتفشى الجريمة"، قبل أن ينتقدن السياسات فى الولايات المتحدة.

وبدا أنه يقصد مجموعة من الشابات المتحررات اللواتى دخلن مجلس النواب للمرة الأولى، أمثال ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك والنائبة عن مينيسوتا إلهان عمر ورشيدة طليب من ميشيجان.

يذكر أن النائبة أوكاسيو كورتيز مولودة فى نيويورك، إلا أنها من أصل بورتوريكى، وطليب - التى ولدت فى ديترويت - هى أول أمريكية من أصل فلسطينى تنتخب فى الكونجرس، وبالنسبة للنائبة إلهان عمر والتى جاءت طفلة إلى الولايات المتحدة من الصومال، هى أيضا أول مسلمة سوداء فى الكونجرس.

 


هيلارى كلينتون

ترامب

الحزب الديمقراطى

الكونجرس

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