نقيب المهندسين : تطبيق زيادة المعاشات لـ 800 جنيه بداية من يوليو الجارى

كتبت آية دعبس

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن قرار الجمعية العمومية الأخيرة لأعضاء النقابة، والتى تم عقدها فى مارس الماضى، حول زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه، لتصل إلى 800 جنيه، تبدأ النقابة فى تطبيقه بداية من يوليو الجارى.

وأكد ضاحى، أن طموحات مجلس النقابة أكبر من تلك الزيادة، ولكنها خطوة يليها خطوات أخرى ستكون على أرض صلبة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الحالى يعمل على توفير الموارد المالية فى ظل القانون القديم للنقابة، من خلال ترشيد الانفاق وتنمية موارد النقابة خاصة الدمغة الهندسية.

وأوضح نقيب المهندسين، أن تكلفة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية فى مارس الماضى بواقع 100 جنيه تبلغ 178 مليون سنويا.