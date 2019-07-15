موجز 6.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المحامين

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المحامين.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة د. على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

يبدو أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى أصبحت بروتوكولا سنويا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، فلقد كشف السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتييه عن زيارة مقررة للرئيس المصرى لقصر الإليزيه فى فرنسا، أغسطس المقبل.

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الاثنين، قيادات وكبار الإعلاميين الأفارقة، برفقة السفير هشام عسران، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين بحضور عدد من الوزراء.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وبالأخص فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك حوالى 250 فدانا مطروحة للقطاع الخاص والاستثمار، داعية المستثمرين للدخول فى تلك المشروعات.

تبدأ غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الأول والتى تم إعلانها بنسبة نجاح 78.6%.

بدأت الجامعات الخاصة، فى استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات هذه الجامعات؛ لسحب ملفات التقديم فى هذه الكليات، إذ أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الجامعات الخاصة خلال أيام قليلة لتحديد شرائح التقديم وتوقيتها طبقا للخريطة الزمنية التى يقرها المجلس.

أقدم مدرس لغة انجليزية بمعهد أزهرى بالفيوم، على قتل زوجته وأبنائه الـ 4 بشقته السكنية بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، بذبحهم وضربهم بالساطور على روؤسهم وهم نائمين، وذلك بعد تلقيه تهديدات من أشخاص على خلاف معه، باغتصاب زوجته وقتل أبنائه الأربعة بسبب الخلاف على أموال والتنقيب عن الآثار.

مفاجأة كبيرة فجرتها هيئة قضايا الدولة وأصحاب مصانع الحديد المتضررة من استيراد البليت، ووقف قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على واردات البليت وحديد التسليح، بتقديم وثائق وخطابات بين الشركات والجهات الرسمية، تثبت التلاعب بملف ضخ الغاز للمصانع، والإيهام بالتوقف عن الإنتاج على غير الحقيقة، بغرض التدليس وإدخال الخداع على هيئة المحكمة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى عدد اعضاء المجلس لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، فيما رفض 6 نواب القانون.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لى أن اعرضه للتصويت".

حالة من الجدل تشهدها فضائيات الإخوان فى تركيا بسبب الحملة التى شنها عدد من رواد الفيسبوك على مذيعى الإخوان نتيجة الأخطاء الفادحة والمضحكة فى بعض الأحيان والتى تتكرر يوميا على شاشات قنوات الشرق ومكملين ووطن والتى نالت سخرية كثيرين على مدار الأيام القليلة الماضية.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، حتى تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من "تكافل وكرامة"، حيث بدأت الوزارة فى إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف بطاقاتهم ،وأن من يريد التظلم عليه الدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعته من يثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به.

رفض مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب النائب العام بالإذن فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب محمد محمود عمارة للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة، كما رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بالإذن باتخاذ ال‘جراءات الجنائية ضد النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام.

يشهد العالم غدا الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول حكم نقل القرنية من متوفى جاء نصه: ما حكم إجراء عملية جراحية لنقل القرنية من شخص متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب؟".

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.748 مليار جنيه.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، تخصيص 3 طائرات نقل عسكرية إضافية لنقل الجمهور الجزائرى إلى مصر، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة المقبل، ليصل إجمالى الطائرات التى خصصتها وزارة الدفاع لنقل الجماهير إلى 9 طائرات.

تواجد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك برفقة الثنائى محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ، لاعبى قاسم باشا التركى، على هامش تواجده فى تركيا للتفاوض مع عدد من الأندية التركية للانضمام إلى أحدها خلال الفترة الجارية.

تترقب جماهير منتخبى الجزائر والسنغال الكشف عن هوية حكم المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المحدد لها الجمعة باستاد القاهرة.

كشفت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية فضيحة فساد جديدة لناصر الخليفى المالك القطرى لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى.