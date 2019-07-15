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منظمة الصحة العالمية: 20 مليون طفل لم يحصلوا على لقاحات الحصبة والتيتانوس

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:30 م
منظمة الصحة العالمية: 20 مليون طفل لم يحصلوا على لقاحات الحصبة والتيتانوس منظمة الصحة العالمية
جنيف (أ ش أ)

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن ما يصل إلى 20 مليون طفل حول العالم لم يحصلوا على اللقاحات المنقذة للحياة ضد الحصبة، والدفتريا (الخناق) والتيتانوس خلال عام 2018.

وأوضحت المنظمة - فى تقرير اليوم /الاثنين/ - أن تغطية التطعيم بثلاث جرعات ضد الدفتريا والتيتانوس، وجرعة واحدة للحصبة قد توقفت على الصعيد العالمى بنسبة 86% منذ عام 2010، مشيرة إلى أن هذه النسبة غيركافية، وهناك حاجة إلى تغطية تصل نسبتها إلى 95%؛ للحماية من تفشى الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات.

من جهته.. قال المديرالعام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم: "إن الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر هذه الأمراض هم الأشد فقرًا والأكثر تهميشا، وكذلك الذين يعيشون داخل صراعات أو يجبرون على ترك منازلهم"، موضحًا أن معظم الأطفال غير المحصنين يعيشون فى أفقر البلدان.

وأضاف "ادهانوم": "أن نصف هؤلاء الأطفال تقريبًا يعيشون فى 16 دولة فقط هى (أفغانستان - جمهورية أفريقيا الوسطى - تشاد - جمهورية الكونغو الديمقراطية - إثيوبيا - هايتى - العراق - مالى - النيجر - نيجيريا - باكستان - الصومال - جنوب السودان - السودان - سوريا - اليمن"، منوهًا بأنه إذا مرض هؤلاء الأطفال فهم معرضون لأشد العواقب الصحية وأقل فرصة للوصول إلى العلاج.

وأوضح أن استمرار الفوارق الصارخة فى الحصول على اللقاحات بين البلدان، أدى إلى تفشى مرض الحصبة بشكل مدمر فى أجزاء كثيرة من العالم، بما فى ذلك البلدان التى لديها معدلات تطعيم شاملة عالية.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن حوالى 350 ألف حالة حصبة على مستوى العالم فى عام 2018، وهو أكثر من الضعف مقارنة بعام 2017، حيث أن أوكرانيا سجلت أعلى معدل للإصابة بالحصبة فى عام 2018.

 


منظمة الصحة العالمية

الصحة

الاطفال

لقاحات

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