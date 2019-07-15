مقتل شخصين وفقدان 12 فى انهيار مبنى بولاية "هيماتشال براديش" شمالى الهند

نيودلهى (أ ش أ)

قُتل شخصان على الأقل، وحوصر عشرات آخرون، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق بفعل هطول الأمطار الموسمية فى منطقة جبلية شمالى الهند.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، الأحد، عن مسؤول هندى بولاية "هيماتشال براديش"، جاى رام ثاكور، قوله إن 23 شخصًا من بينهم عدد من الجنود تم إنقاذهم من هذا الحادث بمدينة سولان بالولاية، موضحًا أن القتيلين أحدهما جندى والآخر مدنى وأن معظم الضحايا كانوا يجلسون فى مطعم بالمبنى وقت الانهيار الذى تسبب فيه الأساس الضعيف للبناء.

وأضاف أن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن 12 آخرين من بينهم جنود.