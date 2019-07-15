مصرع 11 من زوار ضريح صوفى فى انفجار لغم أرضى بجنوب أفغانستان

رويترز

قال مسؤولون أفغان إن 11 على الأقل من زوار ضريح صوفي، بينهم سبعة أطفال، قُتلوا اليوم الاثنين في انفجار لغم أرضي مرت فوقه عربة كانوا يستقلونها في جنوب أفغانستان.

وقال حياة الله حياة المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار إن الانفجار وقع في منطقة خكريز بالإقليم في منتصف النهار تقريبا.

وذكر مسؤول كبير بقطاع الصحة أن 34 من النساء والأطفال أصيبوا منهم 22 طفلا وثماني نساء في حالة حرجة.

وكان الضحايا في طريقهم لزيارة ضريح يضم قبر شاه أغا أحد شيوخ الصوفية.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار. ويقول مقاتلو حركة طالبان إنهم يزرعون القنابل على الطرق لاستهداف قوات الأمن لكن يسقط قتلى وجرحى من المدنيين.