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مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس خلال تنظيف نوافذ شقتها بمدينة إسنا

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:11 م
مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس خلال تنظيف نوافذ شقتها بمدينة إسنا جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقيت سيدة مصرعها بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الاثنين، عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها فى قرية السريب، أثناء قيامها بتنظيف الأثاث والنوافذ بالشقة، وتم نقلها لمستشفى إسنا المركزى ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى "نور.ا.أ" 70 سنة، جثة هامدة إثر سقوطها من الطابق الخامس خلال تنظيف الأثاث والنوافذ فى شقتها بقرية السريب بالمدينة، وتم وضعها داخل مشرحة المستشفى لحين تسليمها لذويها، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


الاقصر

مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس بالاقصر

مدينة اسنا

مستشفى اسنا المركزي

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