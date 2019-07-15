لو ناوى تطول ذقنك.. 6 أغذية تساعد على تعزيز نمو لحيتك بطريقة طبيعية

كتبت أمل علام

يؤثر نظامك الغذائي بشكل كبير على جسمك، وهذا لا يعني أنه يقتصر فقط على الوظائف الجسدية الداخلية، يساعد الطعام الذي تتناوله على تحسين كل جانب من جوانب جسمك، والجانب الوحيد الذي يجب مراعاته هو نمو اللحية" الذقن"، يتم علاج نمو لحيتك عن طريق إنتاج هرمونات الذكورة" التستوستيرون "، ويمكن تنظيمه من خلال التركيز على نظامك الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد على تحسين وظيفة الهرمونات.

ينظم نمو شعر الوجه بالكامل الهرمونات الذكرية وهرمون التستوستيرون، و زيادة تناول بعض الأطعمة يزيد من مستويات هذين الهرمونين، وتسمى أيضًا الأندروجينات، والتي يستخدمها الجسم لتحفيز نمو شعر الوجه بشكل طبيعي، إلى جانب ذلك، تلعب عوامل مثل المعادن، والفيتامينات، أيضًا دورًا رئيسيًا في زيادة نمو لحيتك.

قالت صحيفة boldsky ،فى تقرير لها اليوم، إنه وفقًا لجمعية التغذية الأمريكية، فإن العناصر الغذائية التي لها تأثير إيجابي على قلبك، والأعضاء الرئيسية الأخرى، لها نفس التأثير على بشرتك وشعرك، وفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد دمج الأنواع التالية من الطعام في نظامك الغذائي اليومي على تحسين نمو اللحية وتعزيزها.

تعرف على الأطعمة التي تساعد على تعزيز نمو اللحية:



البيض

1. البيض..

البيض غني بالبيوتين، فان الاستهلاك المنتظم للبيض فعال للغاية لهذا الغرض، يُعد البيض أحد أغنى مصادر البيوتين الذي يعتبر أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية، إنه يساعد على زيادة سمك اللحية مع مرور الوقت، نتيجة لذلك، أظهرت الدراسات أن نقص البيوتين يمكن أن يقلل نمو شعر اللحية.

2. الزبيب..

يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، تناول الزبيب يمكن أن يساعد في تعزيز نمو شعر الوجه، يمكنك تناول وجبة خفيفة من الزبيب أو إضافتها إلى فطيرة الإفطار.



عصير البرتقال

3. عصير البرتقال..

غني بفيتامين C، حيث يعتبر عصير الفاكهة وسيلة رائعة لزيادة نمو لحيتك، يعمل فيتامين (C) في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم، مما يزيد من ترطيب الجلد، و الشعر، مما يجعل لحيتك تنمو كثيفة.

4. الأسماك..

الأحماض الدهنية" أوميجا 3" الموجودة بكثرة في الأسماك، هي مصدر جيد للدهون، ويعزز إنتاج البروتين في الجسم، وكلاهما ضروري لنمو اللحية، يمكنك أن تستهلك الأسماك الزيتية مثل الماكريل، والتونةن والسلمون، والسردين، إلخ، لتعزيز نمو لحيتك.

5. المكسرات..

مصدر غني للسيلينيوم، يمكن للمكسرات المستهلكة تحسين نمو شعر الوجه ،يلعب السيلينيوم المعدني دورًا رئيسيًا في نمو الشعر، لذلك يستهلك الجوز بانتظام للحصول على الفوائد.

6. الخضراوات الورقية..

الخضراوات الورقية غنية بفيتامين E، والخضراوات الورقية مثل اللفت، السبانخ ، وما إلى ذلك ، يجب أن تندرج في نظامك الغذائي اليومي، إذا كنت تتطلع إلى تعزيز نمو شعر الوجه، لأنه من المعروف أن فيتامين E يعمل على تليين شعر اللحية، ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى زيادة نمو شعر الوجه.