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لو كل شوية تعطش.. كتر من البطيخ وقلل الملح

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:41 م
لو كل شوية تعطش.. كتر من البطيخ وقلل الملح العطش-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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العطش واحد من أبرز الأشياء التى نتعرض لها فى فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، وقد يسبب ذلك جفاف الحلق والشعور  بالتعب والإرهاق الشديد، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح لتجنب العطش وفقا لما ذكره موقع davita

1: الاهتمام بتناول الفواكه الطازجة والتى تحتوى على نسبة عالية من الألياف والمياه ومنها الخوخ والتفاح والبطيخ والكنتالوب.

شرب المياه
شرب المياه

 

2: عصير الليمون من العصائر الطبيعية التى تعمل على ترطيب الجسم وعلاج الجفاف والتخلص من العطش.

3:ينصح بوضع أوراق النعناع فى الوجبات اليومية فهى تعمل على علاج الجفاف والتخلص من العطش الزائد.

4:الاهتمام بتناول طبق السلطة الخضراء فى كل الوجبات اليومية فهو يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والألياف والمياه التى تحد من الشعور الدائم بالعطش.

عصائر
عصائر

 

5:تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين فهى تساعد على الشعور الدائم بالعطش.

6:ينصح بعدم الافراط فى تناول الأطعمة المالحة والمخللات حيث انها تسبب الشعور الدائم بالعطش.

7:ينصح بعدم التعرض المستمر للشمس وذلك للوقاية من العطش الشديد والارهاق.

 


العطش

الحر

فواكه

فيتامينات

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