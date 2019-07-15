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استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب

للمرة الثانية.. فتح باب التظلمات لطلبة أولى ثانوى حتى الأربعاء المقبل

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:35 م
للمرة الثانية.. فتح باب التظلمات لطلبة أولى ثانوى حتى الأربعاء المقبل طلاب أولى ثانوى - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة طلاب الصف الأول الثانوي، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تلقي التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019 ويستمر حتى الأربعاء 17 يوليو 2019.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع  ، بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبا الإلكتروني الذى عقد فى شهر مايو الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


التربية والتعليم

فتح باب التظلمات

نتيجة اولى ثانوى

فتح باب التظلمات مرة أخرى

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الإثنين، 15 يوليه 2019 11:29 ص

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

منار رمضان

الاقصر

جايبه ملحق رياضه

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