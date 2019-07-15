سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 11:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: جنبلاط يعلن انفتاحه على الحلول للخروج من مأزق أحداث عنف الجبل

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:00 م
لبنان: جنبلاط يعلن انفتاحه على الحلول للخروج من مأزق أحداث عنف الجبل جنبلاط
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلن السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، انفتاحه على أي حل من شأنه إخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه حاليا جراء تداعيات أحداث العنف الدامية التي وقعت في منطقة الجبل مؤخرا.
 
ورحب جنبلاط – في مؤتمر صحفي مقتضب عقب لقاء عقده مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري – بعقد لقاء موسع برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي، إذا ما توافرت الظروف "من أجل طي المسألة وتنظيم الخلاف السياسي القائم ضمن الأدبيات السياسية الموضوعية". على حد تعبيره.
 
 

وليد جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

منطقة الجبل

نبيه بري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة