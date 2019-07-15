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كشف ملابسات مقتل رجل أعمال فى الدقهلية.. اعرف من القاتل والسبب

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:52 م
كشف ملابسات مقتل رجل أعمال فى الدقهلية.. اعرف من القاتل والسبب جثة - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من كشف ملابسات مقتل رجل أعمال، حيث فوجئ ولده به ممددا جثة هامدة على أريكة بشقته الخاصة، وذلك بعد اتصاله به عدة مرات وعدم رد والده؛ الأمر الذى أثار قلقه؛ فتوجه للاطمئنان عليه ليجده قتيلا، واختفاء سيارته ومحفظته وهاتفه المحمول.

 

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز جمصة بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة لرجل أعمال يدعى " محمد. م. ع. ص "، ويبلغ من العمر 49 عاما، مقيم بويش الحجر، ولديه مصنع لتصنيع أوانى الصينى والخزف، اكتشفها نجله وذلك بعد محاولته الاتصال بوالده مرارا على مدار يومين، وعدم إجابته؛ الأمر الذى أثار قلقه وشكوكه، فتوجه لشقة والده الكائنة بمنطقة الصفا مدينة جمصة للاطمئنان عليه؛ ليجده جثة هامدة ممدة على الأريكة فى الصالة بملابسه الداخلية وبها آثار رغاوى من الفم وبدايات غرغرينا بالأنف.

 

فتوجه رجال المباحث لمحل الواقعة للكشف عن ملابساتها وتبين وجود شبهة جنائية، خصوصا بعد تأكيد ولده على اختفاء سيارته، وهاتفه المحمول ومحفظته، وبسؤال بواب العقار وزوجته أكدا أن آخر مرة تمت مشاهدته فيها كانت قبل يومين فى الساعة الثامنة مساء، ولم يشاهداه بعدها، وبمراجعة الكاميرات وجد أنه اصطحب امرأة معه وتوجه بها لشقته الخاصة، وهناك تمكنت بالاتفاق والاشتراك مع رجلين آخرين من ضربه على رأسه بآله حادة؛ مما أودى بحياته.

 

وتمكن رجال الأمن بالمركز من الوصول للمتهمين الثلاثة وضبطهما وإحضارهما، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وتحرر المحضر بتفاصيل الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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