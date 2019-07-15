كشف لغز سرقة صناديق القمامة فى القليوبية.. مسئول النظافة بالحى يعترف

القليوبية - نيفين طه

شهدت مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مثيرة للجدل حيث قام مشرف نظافة بحى شرق شبرا الخيمة، بالاستيلاء على صناديق القمامة التى يتم وضعها بأنحاء الحى لجمع القمامة والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، إلا أن هذا الموظف وضع خطة وتحالف مع تجار الخردوات، ولأنه يعمل مكان تلك الصناديق المعدنية، استأجر كلارك وقام بجمعها لبيعها والاستيلاء على أموالها، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد وتم ضبطه وبرفقته سائق .

وتوالت اعترافات المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية، حيث قال إنه مشرف نظافة بحى شرق شبرا الخيمة، وأنه يقوم بأخذ الصناديق المعدنية المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بنطاق الحى، حيث يقوم باستئجار كلارك بقيمة 350 جنيها بالساعة لتحميل تلك الصناديق ليلا، وبيعها لتجار الخردة نظير 2000 جنيه لكل صندوق .

وتابع المتهم، أنه تم ضبطه بعدد 2 صندوق وتحفظت عليهم رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه سبق وأن استولى على صندوق معدني 2متر×6 متر من الجزيرة الوسطى التابعة للحى.

وأضاف المتهم الثانى "م" سائق، أنه شارك فى تلك الواقعة بناء على طلب المتهم الأول نظير استئجار الكلارك بـ350 بالساعة الواحدة، مضيفا أن ذلك كان يحقق له ربح وفير.

ومن جانبه أكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجان المتابعة بالحى ضبطت ذلك الموظف أثناء تحميل صناديق القمامة الكهنة الموجودة أمام جراج حى شبرا الخيمة، مشيرا ان ذلك الموظف مسؤل عن التشجير بالحى وأن التحقيقات تسير فى مسارها الطبيعى ليتم تطبيق القانون ومحاسبة الجانى، حيث أن النيابة العامة تحفظت على المتهم والكلارك المستخدم في نقل الصناديق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ومن جانبه قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

وكان قد تلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من الأهالى باستيلاء أحد الأشخاص على الصناديق المعدنية المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بشارع ترعة الشابورى الكابلات.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص بمعرفة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أمكن ضبط كل من "ت. ا."، 36 سنة، مشرف نظافة بحي شرق شبرا الخيمة، و"م. ع. س."، 31 سنة، سائق كلارك، وذلك حال تحميل الثاني أحد الصناديق المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بالجزيرة الوسطى للطريق عبارة عن "صندوق معدني 2 متر × 6 متر"، التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، ووضعه بصندوق سيارة نقل جامبو ملك قيادة الأول مستخدماً في ذلك الكلارك قيادته.

وبمواجهة المتهم الأول "مشرف النظافة" أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين معترفا باستيلائه على صندوقين آخرين من الجزيرة الوسطى للطريق بالكيفية ذاتها، وتخزينهما داخل أحد مخازن الخردة بناحية شارع الكابلات بالاتفاق مع مالكه "أحمد م ." تاجر خردة، سابق اتهامه في قضية "مخدرات"، نظير مبلغ مالي 2000 جنيه للصندوق الواحد.

كما قرر استئجاره الكلارك من الثاني مقابل مبلغ مالي 350 جنيه في الساعة دون علم قائده، مستغلاً في ذلك وظيفته، كما جرى بإرشاده ضبط صندوقي القمامة المستولى عليهما، وبسؤال الثاني قرر مضمون أقوال الأول، وجرى التحفظ على السيارة والكلارك وصناديق القمامة المشار إليها.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 23312 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.