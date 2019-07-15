سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 09:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

علامات التحذير من السكتة الدماغية.. ألم فى الذراع وصعوبة الكلام

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:00 ص
علامات التحذير من السكتة الدماغية.. ألم فى الذراع وصعوبة الكلام أعراض السكتة الدماغية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يساعد نمط الحياة غيرالصحي، الذي يشمل تناول الدهون الأطعمة الدهنية والكحول الزائد والتدخين، من خطر الإصابة بسكتات دماغية لدى الكثير، حيث قد تؤدي زيادة الوزن وعادات الأكل غير النظامية إلى سد الأوعية الدموية برواسب دهنية، مما يعيق وصول الأكسجين إلى المخ.

كيف تعرف أنك تعانى من السكتة الدماغية
 

 فيما يلي وفقا لتقرير موقع " everydayhealth"  بعض أنواع السكتات الدماغية التي يجب على الشخص مع معرفتها:

السكتة الدماغية: تحدث بسبب الرواسب الدهنية التي تعيق تدفق الدم إلى الدماغ وتؤدي إلى السكتة الدماغية، وتُعرف هذه المتلازمة أيضًا باسم تصلب الشرايين.

السكتات الدماغية النزفية: تحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية الضعيفة يؤدى إلى هذا النوع من السكتة الدماغية، مما يسبب نزيف في المخ الذى يسبب تلف الأنسجة وموت الخلايا.

السكتة الدماغية اعراض
السكتة الدماغية اعراض

 

أعراض السكتة الدماغية
 

علامات التحذير التالية كافية للاندفاع إلى المستشفى على الفور:

  • تدلى الوجه: إذا كان هناك خدر على جانب واحد من الوجه، فهناك بعض المشكلات في القلب.
  • ألم أو ضعف الذراع: الخدر المفاجئ أو الضعف في الذراع هو علامة واضحة للسكتة الدماغية.
  • صعوبة في الكلام: إذا كان الشخص يجد صعوبة أثناء التحدث، مع الأعراض السابقة.

الإسعافات الأولية للسكتة الدماغية
 

يجب القيام بما يلى أثناء التعامل مع مرضى السكتة الدماغية الطارئة أثناء نقلهم إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية مناسبة:

  • البقاء هادئًا واتصل بسيارة الإسعاف.
  • تأكد من أن الشخص المصاب بجلطة دماغية في وضع مريح.
  •  تأكد من رفع رؤوسهم قليلاً في حالة التقيؤ.
  • استمر في التحدث مع المريض للتأكد من وعيه.
  • لا تعطى الشخص أي شيء للأكل أو الشرب لأنه قد يؤدي إلى القيء.

 


السكتة الدماغية

نزيف المخ

وخز الذراع

تصلب الشرايين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة