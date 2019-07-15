علامات التحذير من السكتة الدماغية.. ألم فى الذراع وصعوبة الكلام

كتبت إيناس البنا

يساعد نمط الحياة غيرالصحي، الذي يشمل تناول الدهون الأطعمة الدهنية والكحول الزائد والتدخين، من خطر الإصابة بسكتات دماغية لدى الكثير، حيث قد تؤدي زيادة الوزن وعادات الأكل غير النظامية إلى سد الأوعية الدموية برواسب دهنية، مما يعيق وصول الأكسجين إلى المخ.

كيف تعرف أنك تعانى من السكتة الدماغية



فيما يلي وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" بعض أنواع السكتات الدماغية التي يجب على الشخص مع معرفتها:

السكتة الدماغية: تحدث بسبب الرواسب الدهنية التي تعيق تدفق الدم إلى الدماغ وتؤدي إلى السكتة الدماغية، وتُعرف هذه المتلازمة أيضًا باسم تصلب الشرايين.

السكتات الدماغية النزفية: تحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية الضعيفة يؤدى إلى هذا النوع من السكتة الدماغية، مما يسبب نزيف في المخ الذى يسبب تلف الأنسجة وموت الخلايا.



السكتة الدماغية اعراض

أعراض السكتة الدماغية



علامات التحذير التالية كافية للاندفاع إلى المستشفى على الفور:

تدلى الوجه: إذا كان هناك خدر على جانب واحد من الوجه، فهناك بعض المشكلات في القلب.

ألم أو ضعف الذراع: الخدر المفاجئ أو الضعف في الذراع هو علامة واضحة للسكتة الدماغية.

صعوبة في الكلام: إذا كان الشخص يجد صعوبة أثناء التحدث، مع الأعراض السابقة.

الإسعافات الأولية للسكتة الدماغية



يجب القيام بما يلى أثناء التعامل مع مرضى السكتة الدماغية الطارئة أثناء نقلهم إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية مناسبة: