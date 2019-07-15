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عقوبة تنتظر 3 مستريحين استولوا على 10 ملايين جنيه من ضحاياهم..تعرف عليها

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:00 ص
عقوبة تنتظر 3 مستريحين استولوا على 10 ملايين جنيه من ضحاياهم..تعرف عليها محكمة-ارشيفية
كتب سليم على

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص متهمين فى محافظتى البحيرة والإسكندرية، بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 10ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها، فى مجالات تجارة السيارات ومستحضرات التجميل، وتبين من التحريات، أنه سبق اتهامهم فى قضايا نصب.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

 

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر، وحتى 3 سنوات، وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن  عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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