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عشان متستغربيش.. 9 تغيرات تحدث لجسمك أثناء الحمل اعرفيها

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:00 ص
عشان متستغربيش.. 9 تغيرات تحدث لجسمك أثناء الحمل اعرفيها

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الحمل يعرض جسمك للعديد من التغيرات، التي يجب استيعابها جيدا، حتي لا تشعرين بالقلق خلال هذه الفترة الحرجة، ووفقا لموقع "nhs" الذي قدم بعض التغيرات التي تطرق علي حياة المرأة أثناء الحمل، ومنها:

-الإمساك، تصاب الكثير من النساء خلال فترة الحمل بالإمساك، وذلك نتيجة لحدوث كسل في حركة الأمعاء، ويمكنها تجنب هذا الأمر عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب كميات كبيرة من الماء، وممارسة الرياضة الخفيفة.

-قد تتعرض بعض النساء خلال فترة الحمل وخاصة الأولي للإغماء، وهذا الأمر يعد طبيعيا بعض الشىء.

-بسبب تواجد هرمون الحمل فى جسم المرأة، فهذا يجعلها تشعر بارتفاع فى نسبة حرارة الجسم.

-تشعر بعض النساء خلال فترة الحمل بإفراز كميات كبيرة من العرق.

-يصاب الثدى ببعض التغيرات نتيجة للحمل، وأيضا للتغيرات الهرمونية التى تطرق على جسم الحامل، ومنها تغير لونه ويصبح أغمق من لون البشرة الطبيعى، ومتحجر بعض الشىء.

-بعض النساء خلال فترة الحمل يتعرضن لزيادة نمو الشعر، وهذا الأمر يعد طبيعى بعض الشىء.

-نتيجة لزيادة وزن المرأة أثناء فترة الحمل يزيد من فرص إصابتها بألم الظهر الشديد، ويزداد الأمر سوءا فى مراحل الحمل الأخيرة نتيجة لزيادة وزن الجنين.

-نتيجة لزيادة حجم البطن تصاب الكثيرات أثناء فترة الحمل بظهور علامات التمدد "الاسترتش مارك"، وبعد الولادة تختفي.

-تتعرض بعض الحوامل لتورم فى القدمين، وينتهى الأمر فور الولادة.


الحمل

التغيرات أثناء الحمل

ما هي التغيرات اثناء الحمل

تغيرات الجسم اثناء الحمل

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