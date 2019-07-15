سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 02:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط 4106 هاربين من أحكام وتحصيل 119872 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:04 ص
ضبط 4106 هاربين من أحكام وتحصيل 119872 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية ــ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4106 متهمين، منهم 1141 حكما جزئيا، و 139 حكم مستأنف، و 2768 حكم غرامات، 52 حكم مخالفات،و ضبط 6  متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 119 ألفا 872 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 
 
 
 
 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

التعليم توضح سبب عدم ترتيب الطالب الحاصل على 410 درجات بقائمة الأوائل

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة