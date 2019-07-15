ضبط 3 مستريحين جدد جمعوا من ضحاياهم ثلاثة ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 5 قضايا نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها بقرابة 3 مليون جنيه.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من خمسة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج.. بقيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز)، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,000,000) مليون جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية.. إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص تبين صحة الواقعة ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الإرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها.

تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا من 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية بلاغاً بقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,122,000 ) مليون ومائة إثنان وعشرون ألف جنيه بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية.. إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة باتخاذ الاجراءاء القانونية.

كما تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة من شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية.. بقيام شخصين بتلقى مبالغ مالية منهما بلغ إجماليها (100,000) مائة ألف جنيه بقصد توظيفها وإستثمارها لهما فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل حصولهما على أرباح شهرية ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين عقب تقنين الإجراءات تم إ، وتدعاء المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيين.

وتلقى فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من شخصين (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات (مقيمة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية- سبق إتهامها فى 3 قضايا "سرقة، نصب"- مطلوب التنفيذ عليها فى قضية "نصب" ) بتلقى مبالغ مالية منهما بلغ إجماليها (150,000) مائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها وإستثمارها لهما فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهما على أرباح شهرية.. إلا أنها لم تفى بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة ، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيين.