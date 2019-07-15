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سفر وعودة 1768 مصريا وليبيا و288 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:55 م
سفر وعودة 1768 مصريا وليبيا و288 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1768 مصريا وليبيا و288 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1369 إلى الجانب الليبى، بينهم 375 مصريا و994 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 399 بينهم 344 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و55 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 155 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 153 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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