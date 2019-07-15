سفارة مصر بالجزائر تصدر 4386 تأشيرة للجزائرين منذ بداية كأس الأمم الأفريقية

الجزائر (أ ش أ)

أصدرت السفارة المصرية فى الجزائر 4386 تأشيرة دخول للجماهير الجزائرية منذ بداية فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بمصر، من بينها أكثر من 2500 تأشيرة خلال الـ3 أيام السابقة لمباراة الجزائر ونيجيريا فى الدور قبل النهائى.

وقرر السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر استمرار العمل بالسفارة والقسم القنصلى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ لإصدار التأشيرات للجماهير الراغبين فى السفر للقاهرة، أخذًا فى الاعتبار ضيف الفترة الزمنية المتاحة، وخاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء الجزائرية تسيير 9 رحلات طيران عارض (شارتر) للقاهرة.

يذكر أن السفارة قد أصدرت 1200 تأشيرة خلال 18 ساعة فقط عشية مباراة الجزائر وكوت ديفوار فى دور الثمانية للبطولة، الذين وفرت لهم الدولة الجزائرية 5 طائرات (شارتر) إلى القاهرة، وهو ما استدعى استمرار العمل بالقسم القنصلى حتى ساعات الصباح الأولى.

ورحب السفير أيمن مشرفة السفير المصرى بالجزائر بالإخوة الجزائريين فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن السفارة تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلبات الخاصة بالحصول على التأشيرات اللازمة للدخول إلى مصر وتشجيع المنتخب الجزائرى فى المباراة النهائية.