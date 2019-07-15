روسيا والهند تتفقان على اعتماد عملتيهما بدلا من الدولار فى صفقات الأسلحة

موسكو(أ ش أ)

اتفقت روسيا والهند على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلا من الدولار فى صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأمريكية.

وذكرت عدة وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن الهند ستتمكن بفضل هذا الإجراء من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تصنعهما روسيا، وستسدد الهند عقودا عسكرية مع روسيا بالروبل والروبية، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه البنكين المركزيين فى البلدين.

وتعد روسيا ثانى أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية فى العالم بعد الولايات المتحدة، وشكلت صادراتها نحو 58% من واردات الأسلحة فى جنوب آسيا فى الفترة من 2014 وحتى 2018، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لإلغاء صفقة بأكثر من 5 مليارات دولار لشراء منظومة الدفاع الجوى الروسى "إس-400"، والتى من المخطط توريدها بعد عام 2020.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف قد أعلن نهاية العام الماضى أن بلاده قد اتفقت مع بعض مستوردى الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية على تسديد قيمتها بالعملات الوطنية وغيرها بعيدا عن الدولار، مشيرا إلى أن مؤسسة "روسوبورون إيكسبورت" لصادرات السلاح الروسى للخارج قد قطعت شوطا كبيرا فى هذا الاتجاه.