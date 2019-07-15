روسيا توصى مواطنيها بتجنب التجمعات الجماهيرية فى فرنسا

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أوصت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، المواطنين الروس بتجنب أماكن التجمعات الجماهيرية فى باريس يوم 20 يوليو الجارى، تزامنا مع احتجاجات القادمة للسترات الصفراء.

وذكر بيان للخارجية الروسية، أن حركة (السترات الصفراء) ستواصل احتجاجاتها في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يوليو الحالي، ومن المستحسن تجنب المواطنين الروس الأماكن المزدحمة في فرنسا.

ويتواصل حراك (السترات الصفراء) منذ نوفمبر 2018، بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وبعد ضغط من الشارع قررت الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة هذه الضرائب، كما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين، التي لا تتجاوز أجورهم ألفي يورو شهريا.