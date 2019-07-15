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رئيس جامعة بنى سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:24 م
رئيس جامعة بنى سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا
بنى سويف :فريق المحافظات

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وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،  و البروفيسور محمد منماتيور رئيس جامعة إبراهيم باداماسال بابا نجيدا بدولة نيجيريا ، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك فى عدد من المشروعات والأنشطة العلمية والبحثية ، وذلك في إطار توجه الدولة بالتعاون مع القارة الإفريقية فى شتى المجالات .

حضر مراسم التوقيع الدكتورة فاطمة حسن ،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  والدكتور أحمد مقلد مدير مركز إدارة الوافدين  ، والدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية.

وأوضح منصور حسن  ، أن الهدف من المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال البرامج والدرجات  الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتقديم المنح الدراسية ، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين وفتح أفاق تعاون بين الكليات المناظرة ، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والاستشارات .

 


رئيس جامعة بني سويف

مذكرة تفاهم

جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا

بنى سويف

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