رئيس جامعة بنى سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا

بنى سويف :فريق المحافظات

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، و البروفيسور محمد منماتيور رئيس جامعة إبراهيم باداماسال بابا نجيدا بدولة نيجيريا ، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك فى عدد من المشروعات والأنشطة العلمية والبحثية ، وذلك في إطار توجه الدولة بالتعاون مع القارة الإفريقية فى شتى المجالات .

حضر مراسم التوقيع الدكتورة فاطمة حسن ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد مقلد مدير مركز إدارة الوافدين ، والدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية.

وأوضح منصور حسن ، أن الهدف من المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال البرامج والدرجات الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتقديم المنح الدراسية ، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين وفتح أفاق تعاون بين الكليات المناظرة ، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والاستشارات .