رئيسة وزراء بريطانيا: لغة ترامب عن عضوات بالكونجرس "غير مقبولة بالمرة"

رويترز

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى اليوم الاثنين إن ماى تعتقد أن اللغة التى استخدمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سلسلة تصريحات على تويتر أمس الأحد عن مجموعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات "غير مقبولة بالمرة".

وكان ترامب طلب من تلك المجموعة أمس الأحد "العودة والمساعدة فى إصلاح الأماكن البائسة والغارقة فى الجريمة التى جئن منها". ومعظم هؤلاء العضوات ولدن فى الولايات المتحدة.

وأدان الديمقراطيون ما قاله ترامب باعتباره عنصريا. وقال المتحدث "ترى رئيسة الوزراء أن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى أولئك النساء غير مقبولة بالمرة".