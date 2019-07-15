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حملة مكبرة لاستعادة أراضى الدولة غرب الإسكندرية

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:05 م
حملة مكبرة لاستعادة أراضى الدولة غرب الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة. 
 
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدى ومحاربة ظاهرة البناء المخالف واسترداد أراضى الدولة وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتصدى لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط للشارع السكندرى والحفاظ على المرافق العامة للدولة.
 
وقاد اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب، حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة على أراضى ملك الدولة اليوم الاثنين، بوجود مدير إدارة أملاك الدولة ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة أشغال الطريق ومفتشى إدارتى اشغال الطريق والمتابعة الميدانية.    
 
حيث قامت الحملة بتنفذ قرارات إزالة للتعديات على أراضى الدولة شارع القفال، وتم تنفيذ الإزالة مع استمرار الحملات  بنطاق الحى للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة.
 
من جهه أخرى وفى إطار الارتقاء بمستوى النظافة العامة، قامت إدارة الرصد البيئى اليوم الاثنين، برفع وتحميل عدد 5 نقلات من شارع الحماسة مع شارع يوسف الحكيم بجمالى بحوالى 25 طن، وذلك لعودة المظهر الجمالى.
 
 
 
 
 

الاسكندرية

حى غرب

املاك الدولة

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