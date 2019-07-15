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حماية المستهلك: استمرار متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:51 م
حماية المستهلك: استمرار متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف متابعة مواقف سيارات الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين من تعريفة الأجرة المقررة من المحافظين والجهات المعنية، ومن يثبت تلاعبه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجدد رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالبة المواطنين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وضبط الأسواق، ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

مواقف السيارات

تعريفة الأجرة

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