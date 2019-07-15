حريق يلتهم رأسى ماشية وأشجار مانجو وعربة كارو بحوض ماشية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب فى حوش للماشية بقرية جزيرة راجح أسفر عن نفوق رأسى عجول وعربة كارو وأشجار مانجو دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى حوش للماشية ملك "محمد.إ.م" و"أبوالفضل.م.خ" بقرية جزيرة راجح، وإنتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاورة وتم إخماد ألسنة اللهب، وتبين أن الحريق أسفر عن نفوق رأسى عجول أعلاف، وعربة كارو و10 أشجار مانجو وبعض الأثاث بالمنزل، وإنتقل على الفور لموقع الحريق قيادات محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.