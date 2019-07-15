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حبس متهم جديد فى جهاز مدينة 6 أكتوبر بتهمة بيع أرض ملك الدولة

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:03 م
حبس متهم جديد فى جهاز مدينة 6 أكتوبر بتهمة بيع أرض ملك الدولة كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت  نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بحبس متهم جديد فى واقعة القبض على موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر بتهمة بيع أراضٍ مملوكة للدولة 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تبين أن المتهم يعمل سائقًا فى الجهاز.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضى، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.

وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.

 


مدينة نصر

الرقابة الادارية

رشوة

جهاز مدينة 6 اكتوبر

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