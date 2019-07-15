حبس عاطل بتهمة محاولة قتل صديقه فى المطرية 4 أيام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار احمد عز المحامى العام الاول للنيابات بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه بالمطرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة.

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شابين بسبب خلافات سابقة بينهم، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.