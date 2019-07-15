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حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:49 ص
حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، اليوم الاثنين، حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم بعد وفاته أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية بديرب نجم بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة "عماد ال ع م" 38 سنة موظف بشركة بالعاشر من رمضان ومقيم قرية النوبة، مركز بلبيس، بالقرب من مياه ترعة الإسماعيلية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عود، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر.

توصلت تحريات فريق البحث إلى قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار بمنزل "محمد ال ع" بقرية تابعة لمركز ديرب نجم، ومعه مجموعة من الأشخاص تربطه بهم علاقة صداقة، وأثناء التنقيب سقط المتوفى مغميا عليه وتوفى نتيجة أعمال الحفر، وقام من معه بنقله بسيارة ربع نقل إلى مركز بلبيس والتخلص من الجثة.

وأضافت التحريات قيام شخصين بنقل الجثة وقيام 3 آخرين بالتنقيب عن الآثار، وتم ضبطهم جميعا، واتخاذ الإجراءت القانونية نحوهم.


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تنقيب عن الاثار

نيابة بلبيس

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