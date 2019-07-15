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بمناسبة مرور 42 عاما على إنشائها..

جامعة قناة السويس تكرم اليوم نواب ورؤساء الجامعة السابقين

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:21 ص
جامعة قناة السويس تكرم اليوم نواب ورؤساء الجامعة السابقين الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تكرم اليوم الأثنين ،  كل من ساهم فى بناء وتطوير الجامعة من رؤساء ونواب، ساهموا بمجهوداتهم فى تطويرها خلال 42 عاما من العمل والاجتهاد حتى تصبح تلك الجامعة من الجامعات المصرية المتميزة.

وأكد الدكتور محمد شقيدف المنسق العام للإحتفالية، أن برنامج الحفل يتضمن فيلما توثيقيا بعنوان "حكاية جامعة" يرصد تاريخ الجامعة من النشأة إلى يومنا هذا ودور رؤساء الجامعة والنواب السابقين فى بناء الجامعة، والذى قام بإعداده الدكتور محمد عبد الهادى، والطالب محمد طارق ثم فقرات فنية من عزف وموسيقى لفريق كورال الجامعة، أوركسترا الحلم.

وأضاف المنسق العام، أن التنظيم للحفل استغرق وقتا طويلا حتى يتم جمع إنجازات كل مرحلة والأحداث الهامة التى نظمتها الجامعة، مؤكدا أن تعليمات الدكتور طارق راشد جاءت برصد تاريخ الجامعة بكل دقة وأمانة، وذلك حتى نعطى لكل ذى حق حقه، وأن ما يتحقق من نجاحات حالية يبنى على نتاج جهد من سبقنا.

 

 


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