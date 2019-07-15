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تعرف على كيفية حماية المواشى من الأمراض الوبائية × 16 معلومة

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:00 ص
تعرف على كيفية حماية المواشى من الأمراض الوبائية × 16 معلومة ثروة حيوانية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ننشر أهم إجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى ، لمواجهة أى من الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية من أمراض "الحمى القلاعية، والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والوادى المتصدع، وجدرى الأغنام ".
 
1- العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور أى أعراض مرضية.
2- استعمال خافضات الحرارة ومضادات للالتهابات لمنع حدوث العدوى البكتيرية الثانوية
3- تحصين حلقى للحيوانات، والمتابعة الجيدة والمستمرة يوميًا.
4- عزل الحيوانات المشتراة من الأسواق ولا يتم خلطها مباشرة مع القطعان الأصلية إلا بعد الحجر لمدة 21 يومًا للتأكد من خلوها من أية أمراض.
5- تسجيل والترقيم للحيوانات، بحيث يسجل بها التحصينات والحالة الصحية لسهولة المتابعة الصحية والوقائية بالتحصينات الدورية.
6- ضرورة رفع الوعى لدى المربيين والألتزام بالتوعية المحدده للتحصينات.
7- التخلص الأمن والصحى للحيوانات النافقة حتى لاتكون مصدراَ لانتشار العدوى.
8- مناشدة المربيين بضرورة تحصين رؤوس الماشية الخاصة بهم من مرتين إلى ثلاث مرات فى العام، ضد الحمى القلاعية بواقع من 4 إلى 6 أشهر بين عملية التحصين والأخرى.
9- استمرار الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقاً لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تضمن احتواء أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية.
10 - سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء، والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها 10 كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات.
11- الاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، وخاصة مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.
12 -مكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية، تحث المربى عن الإبلاغ الفورى عن طريق الطب الوقائى بالوحدات البيطرية أو مديريات الطب البيطرى.
 13 - عند تلقى البلاغ يتم تشكيل لجنة من أطباء الطب الوقائى ومعمل بحوث صحة الحيوان لسحب العينات اللازمة لفحصها معملياً وإعطاء التشخيص المعملى.
14 - التحصين الحلقى فور الإبلاغ بالاشتباه فى أى مرض وبائى.
 15 فرض حظر نقل الحيوانات من نطاق الإصابة، ويتم فرض حجر بيطرى على مصدر البؤرة، ومعالجة الحيوانات المصابة.
 16- مخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات. 
 

الثروة الحيوانية

تحصينات الماشية

الامراض الوبائية

الحمى القلاعية

الخدمات البيطرية

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