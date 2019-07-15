تعرف على كيفية حماية المواشى من الأمراض الوبائية × 16 معلومة

كتب عز النوبى

ننشر أهم إجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى ، لمواجهة أى من الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية من أمراض "الحمى القلاعية، والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والوادى المتصدع، وجدرى الأغنام ".

1- العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور أى أعراض مرضية.

2- استعمال خافضات الحرارة ومضادات للالتهابات لمنع حدوث العدوى البكتيرية الثانوية

3- تحصين حلقى للحيوانات، والمتابعة الجيدة والمستمرة يوميًا.

4- عزل الحيوانات المشتراة من الأسواق ولا يتم خلطها مباشرة مع القطعان الأصلية إلا بعد الحجر لمدة 21 يومًا للتأكد من خلوها من أية أمراض.

5- تسجيل والترقيم للحيوانات، بحيث يسجل بها التحصينات والحالة الصحية لسهولة المتابعة الصحية والوقائية بالتحصينات الدورية.

6- ضرورة رفع الوعى لدى المربيين والألتزام بالتوعية المحدده للتحصينات.

7- التخلص الأمن والصحى للحيوانات النافقة حتى لاتكون مصدراَ لانتشار العدوى.

8- مناشدة المربيين بضرورة تحصين رؤوس الماشية الخاصة بهم من مرتين إلى ثلاث مرات فى العام، ضد الحمى القلاعية بواقع من 4 إلى 6 أشهر بين عملية التحصين والأخرى.

9- استمرار الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقاً لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تضمن احتواء أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية.

10 - سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء، والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها 10 كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات.

11- الاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، وخاصة مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.

12 -مكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية، تحث المربى عن الإبلاغ الفورى عن طريق الطب الوقائى بالوحدات البيطرية أو مديريات الطب البيطرى.

13 - عند تلقى البلاغ يتم تشكيل لجنة من أطباء الطب الوقائى ومعمل بحوث صحة الحيوان لسحب العينات اللازمة لفحصها معملياً وإعطاء التشخيص المعملى.

14 - التحصين الحلقى فور الإبلاغ بالاشتباه فى أى مرض وبائى.

15 فرض حظر نقل الحيوانات من نطاق الإصابة، ويتم فرض حجر بيطرى على مصدر البؤرة، ومعالجة الحيوانات المصابة.

16- مخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات.