سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 08:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

ترودو يعزى عائلة صحفية كندية من أصل صومالى فى هجوم كيسمايو ويشيد بشجاعتها

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:40 ص
ترودو يعزى عائلة صحفية كندية من أصل صومالى فى هجوم كيسمايو ويشيد بشجاعتها هودان نالاييه
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الهجوم الإرهابى البغيض فى الصومال، الذى أودى بحياة 26 شخصا على الأقل، بينهم صحفية كندية من أصل صومالى.

الصحفية الكندية من أصل صومالى
الصحفية الكندية من أصل صومالى

 

وقدم ترودو، تعازيه باسم جميع الكنديي" إلى عائلة "هودان نالاييه"، الصحفية الكندية الصومالية التى قتلت مع زوجها فريد، فى الهجوم الذى شنه متشددون إسلاميون من "حركة الشباب" على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية، السبت الماضى.

وأشار ترودو إلى أن "نالاييه" سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة، وأظهر عملها كيف أن حرية الصحافة تقدم لنا آفاقا أوسع وتشجع التنوع والتكامل، مضيفا أن كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحفية فى العالم تبكى خسارتها.

الصحفية ضحية التفجيرات
الصحفية ضحية التفجيرات

 

ودان ترودو هذا "الهجوم الإرهابى البغيض"، مشددا على ضرورة "حماية حرية الصحافة التى تعزز مجتمعاتنا وتسمح للديموقراطية بالازدهار".

وأعرب وزير الهجرة الكندى أحمد حسين، وهو من أصول صومالية أيضا، عن أسفه لفقدان نالاييه، مشيدا بدورها فى إبراز مساهمة الجالية الصومالية فى المجتمع الكندى.

وانتهى الهجوم صباح السبت عقب محاصرة دامت حوالى 12 ساعة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

 

 


كندا

رئيس وزراء كندا

الصومال

صحفية كندية

حركة الشباب

الارهاب

هجوم كيسمايو

وزير الهجرة الكندى

هودان نالاييه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

لطلاب الثانوية.. كل ما تحتاج معرفته عن قواعد التوزيع الجغرافى وطريقة احتسابه

لطلاب الثانوية.. كل ما تحتاج معرفته عن قواعد التوزيع الجغرافى وطريقة احتسابه

"حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".. الإخوان يشكلون عبئا على الدول التى تؤويهم.. رعب يسيطر على أفراد الجماعة الإرهابية بعد تغير مواقف من يعولونهم.. والتمسك بالتسهيلات الكندية لاستضافة العناصر يجسد "عشم إبليس"

"حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".. الإخوان يشكلون عبئا على الدول التى تؤويهم.. رعب يسيطر على أفراد الجماعة الإرهابية بعد تغير مواقف من يعولونهم.. والتمسك بالتسهيلات الكندية لاستضافة العناصر يجسد "عشم إبليس"

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية طرفي النهائي من مجموعة واحدة

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية طرفي النهائي من مجموعة واحدة

صراع مانشستر سيتي وليفربول ينتقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

صراع مانشستر سيتي وليفربول ينتقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

التموين تعلن صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين تعلن صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة