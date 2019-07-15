ترودو يعزى عائلة صحفية كندية من أصل صومالى فى هجوم كيسمايو ويشيد بشجاعتها

وكالات

أدان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الهجوم الإرهابى البغيض فى الصومال، الذى أودى بحياة 26 شخصا على الأقل، بينهم صحفية كندية من أصل صومالى.



الصحفية الكندية من أصل صومالى

وقدم ترودو، تعازيه باسم جميع الكنديي" إلى عائلة "هودان نالاييه"، الصحفية الكندية الصومالية التى قتلت مع زوجها فريد، فى الهجوم الذى شنه متشددون إسلاميون من "حركة الشباب" على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية، السبت الماضى.

وأشار ترودو إلى أن "نالاييه" سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة، وأظهر عملها كيف أن حرية الصحافة تقدم لنا آفاقا أوسع وتشجع التنوع والتكامل، مضيفا أن كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحفية فى العالم تبكى خسارتها.



الصحفية ضحية التفجيرات

ودان ترودو هذا "الهجوم الإرهابى البغيض"، مشددا على ضرورة "حماية حرية الصحافة التى تعزز مجتمعاتنا وتسمح للديموقراطية بالازدهار".

وأعرب وزير الهجرة الكندى أحمد حسين، وهو من أصول صومالية أيضا، عن أسفه لفقدان نالاييه، مشيدا بدورها فى إبراز مساهمة الجالية الصومالية فى المجتمع الكندى.

وانتهى الهجوم صباح السبت عقب محاصرة دامت حوالى 12 ساعة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.