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تجمع سياسى لبنانى: "حزب الله" يؤمن مصالحه على حساب الشعب اللبنانى

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:00 م
تجمع سياسى لبنانى: "حزب الله" يؤمن مصالحه على حساب الشعب اللبنانى حزب الله
أ ش أ

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 أكد لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي–ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي–الإسلامي في لبنان) أن "حزب الله" يعمل على تأمين مصالحه على حساب الشعب اللبناني، وذلك من خلال وضع يده على الدولة، وجعله من الشعب مجموعة من المتاريس في مواجهة خصوم الحزب من كافة أنحاء العالم.
 
وطالب المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل، اليوم الاثنين، جميع الكتل النيابية في مجلس النواب بإعلاء مصلحة لبنان واللبنانيين قبل مصلحة حزب الله، مشددين على أن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت نوابا منتخبين من الحزب لا علاقة لها مطلقا بالمجلس النيابي.
 
ودعا المشاركون في اللقاء أعضاء مجلس النواب إلى وضع حد فاصل ومسافة واضحة بين الجمهورية اللبنانية وحزب الله، والعمل على إقناع العالم بأن لبنان شيء وحزب الله شيء آخر.
 

سيدة الجبل

حزب الله

العقوبات الأمريكية

مجلس النواب

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