تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإنضمام الي جماعة ونشر أخبار كاذبة وحيازة منشورات.
وأسندت النيابة للمتهمين " محمود . ا " ، و " محمد . أ " ، و "جمال . ي " ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحيازة منشورات ، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
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